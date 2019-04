Toro-Belotti, un futuro da scrivere (ancora) insieme: rinnovo con ritocco per il capitano in caso di Europa

Prime prove di futuro tra il Toro ed Andrea Belotti. Entrambi, s’intende, concentrati oggi soprattutto sul presente. Perché al termine della lunga corsa a tappe del campionato mancano ancora quattro frazioni e il grande sogno granata è lì a portata di mano. Un sogno che, giorno dopo giorno, partita dopo partita, sta assumendo sempre più le sembianze del concreto obiettivo. Quello di un graditissimo ritorno in Europa, con le porte principali che si schiudono sulla Champions League ancora tutt’altro che blindate dalle supposte big del nostro campionato.

Per questo il club granata ed il suo capitano sono concentrati innanzitutto sul presente, che – per altro – al momento si traduce nell’impegno di venerdì sera all’Allianz Stadium per il sempre sentito “derby della Mole“. Ma è altrettanto evidente che, la stagione in corso, abbia rinsaldato una volta di più il rapporto che unisce le parti. Con un Toro sempre più innamorato del suo capitano, che segna reti pesanti e al contempo combatte a tutto campo facendo a sportellate con chiunque gli capiti a tiro. Con un Belotti sempre più legato ai colori granata, grazie ai quali è uscito dalle sabbie mobili in cui si era impantanato e ora sogna legittimamente il ritorno in Nazionale.

Eccoci, allora, a guardare al presente con un occhio però già rivolto al futuro. Che, in via dell’Arcivescovado, si spera abbia come sottofondo la musichetta di una competizione europea. Uno scenario difficile da ipotizzare soltanto un paio di mesi fa. Uno scenario che potrebbe rinsaldare una volta di più il rapporto tra il Toro e Belotti. Legato al club da un contratto di 1,8 milioni di euro circa a stagione con scadenza nel 2021. Un accordo che, in caso di approdo sul palcoscenico continentale, potrebbe essere presto ritoccato con reciproca soddisfazione. Allungando l’orizzonte di un paio di annate, irrobustendo lo stipendio per scollinare oltre cifra tonda. Perché questo matrimonio s’ha da proseguire.

@DanieleGalosso