Toro, è il derby di Bremer: soltanto 12′ finora in campionato, ma stasera contro la Juve sarà titolare

Forse è un po’ estremo, ma – per scoprire se un uomo sa nuotare – gettarlo in acqua è un modo per avere una risposta certa. E un po’ estrema è anche la casacca da titolare che questa sera indosserà Gleison Bremer nel derby contro la Juve. Non perché il centrale del Toro non sia all’altezza della situazione, ma perché – ancora più a monte – non c’è stato modo di sottoposto ad un precedente “crash test“.

L’ex Atletico Mineiro, infatti, in campionato ha collezionato appena 12′ nel corso della stagione. Proprio agli estremi: 11 nella partita inaugurale contro la Roma ad agosto ed uno scampolo di recupero in occasione dell’ultimo impegno casalingo col Milan. Scorci che non hanno lasciato intuire granché sulle doti del 22enne brasiliano, anche se un impiego così ridotto pur a fronte dell’investimento operato da Petrachi in estate qualche dubbio lo autorizza.

A tal punto che, prima di optare per Bremer, mister Mazzarri ha vagliato le soluzioni a disposizione per la stracittadina. A partire da una difesa a quattro fino all’impiego di De Silvestri nei tre al centro. Per poi puntare sul centrale carioca le sue fiches, a completare con Izzo e N’Koulou un reparto orfano di Moretti (squalificato) e di Djidji (infortunato). Toccherà a loro arginare le offensive di una Juve sì a corto di motivazioni, ma pur sempre forte di un attacco affinato dalla presenza di due elementi voraci come Cristiano Ronaldo e Kean.