Toro, capitan Belotti è un trascinatore anche in azzurro

Continua all’insegna del gol l’estate di Andrea Belotti, che tra Toro e Nazionale ha centrato il bersaglio otto volte in poco più di un mese

Con un Belotti così il Toro può davvero sognare, se ne è accorta tutta Italia. Anche con la maglia della Nazionale il capitano granata ha continuato a segnare, mettendo in mostra un grande stato di forma e un ritrovato feeling con il gol. Erano infatti due anni che il Gallo non segnava con una simile continuità, da quando alla prima stagione con Mihajlovic realizzò 26 reti in campionato. In questo inizio di stagione, tra Europa League, campionato e Nazionale, Belotti ha fatto centro già 9 volte, in altrettante partite.

L’Uefa ha infatti attribuito al bomber granata anche la terza rete azzurra all’Armenia, realizzata con la complicità del portiere. Una sorta di risarcimento anticipato per il gol ingiustamente annullato per un fuorigioco inesistente pochi minuti dopo. «Non ho nessuna intenzione di fermarmi – ha dichiarato Belotti al termine della partita – la maglia della Nazionale è qualcosa di importante, motivo d’orgoglio, per questo tengo a questi gol». Mancini ha rilanciato il capitano granata dopo averlo a lungo escluso, e ora domenica potrebbe assegnargli un’altra maglia da titolare nella decisiva sfida con la Finlandia. Sorride il Gallo, e gongolano il Toro e i suoi tifosi. Dopo due anni di alti e bassi, Belotti è tornato quello dei giorni migliori, e sognare non è affatto proibito.