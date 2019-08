Toro, i convocati per lo Shakhtyor Soligorsk: ecco il verdetto su Izzo

Toro, i convocati per la gara di ritorno contro lo Shakhtyor Soligorsk in programma a Ferragosto: ecco il verdetto su Izzo

Walter Mazzarri, tecnico del Toro, ha convocati 21 calciatori per la partita di Ferragosto a Minsk contro lo Shakhtyor Soligorsk, gara valida per il ritorno del terzo turno di qualificazione alla prossima edizione dell’Europa League. Presenti Izzo ed il rientrante Ola Aina, ancora assenti come da programma Lyanco e Iago.

PORTIERI: Gemello, Rosati, Sirigu.

DIFENSORI: Aina, Ansaldi, Bonifazi, Bremer, De Silvestri, Djidji, Izzo, Nkoulou, Singo.

CENTROCAMPISTI: Baselli, Berenguer, Lukic, Meite, Rincon.

ATTACCANTI: Belotti, Millico, Rauti, Zaza.