Toro, da Nkoulou a Parigini: casi delicati nello spogliatoio granata

Toro, dal mal di pancia di Nkoulou in estate allo sfogo di Parigini ieri: i casi delicati all’interno dello spogliatoio granata

Questo Toro non è inferiore a quello della passata stagione. Anzi. A soppesare il mercato estivo, non può che essere vero il contrario: il club granata non ha ceduto alcun tassello della propria rosa, rinforzandosi al contrario con i vari Laxalt e Verdi. Eppure denota gli stessi limiti tecnici e, in questo momento, anche risultati peggiori.

Nel corso del passato campionato, infatti, l’impressione è che la coesione del gruppo e la forza dello spogliatoio abbiano portato la squadra ad esprimersi sui propri livelli massimi se non oltre. Proprio quello che sta mancando in questi primi mesi di stagione, con qualche scricchiolio di troppo nel collettivo di Mazzarri. E così, dopo il mal di pancia estivo di Nkoulou, ieri nel post-Udine si è materializzata anche la grana Parigini, con l’attaccante che su Instagram ha accusato la società di farlo passare per infortunato nonostante non lo sia. Un fattore da non trascurare nell’analisi dell’andamento dei granata nel campionato in corso.