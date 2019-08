Toro, le date dei ritiri delle giovanili: domani partono l’Under 18 e Under 17

Toro, sono state stabilite le date dei ritiri delle giovanili: nella giornata di domani partiranno l’Under 18 e l’Under 17

Mentre il Toro si avvicina alla sfida contro il Soligorsk nel terzo turno eliminatorio di Europa League, si muove anche la situazione per quanto riguarda il settore giovanile. Sono infatti state stabilite le date dei ritiri delle varie squadre dall’Under 18 all’Under 14.

Già nella giornata di domani si parte con l’Under 18 di Capriolo e l’Under 17 di Semioli. Entrambe saranno in ritiro fino al 14, i primi a Cantalupa, i secondi a Sauze D’Oulx. Successivamente toccherà all’Under 16 di Fioratti e all’Under 15 di Menghini. Per loro il ritiro inizierà il 16 agosto e si concluderà il 24. Dopodiché gli Under 14 faranno una preparazione a Torino, nel campo del Bacigalupo.