Toro, dopo Izzo la Roma adesso punta anche Bonifazi

Gianluca Petrachi, in attesa di essere liberato dal Toro, lavora già per la Roma, e dopo Izzo, ora pensa a Bonifazi

Si fa sempre più caldo il fronte di mercato tra Torino e Roma. Gianluca Petrachi lavora già per la società capitolina, benché ancora sotto contratto con il Toro per un anno. Urbano Cairo ha rifiutato le sue dimissioni, e non ha assolutamente gradito la prima uscita madrilena di un suo tesserato per conto di un’altra società. Per ufficializzare un divorzio ormai inevitabile, la Roma dovrà versare un indennizzo ai granata, probabilmente cedendo un giovane di grande prospettiva al Toro, come Antonucci, Cangiano o Cargnelutti. I rapporti tra le due società al momento sono complicati, ma Petrachi continua pensare a giocatori che ha portato all’ombra della Mole per rinforzare la sua prima Roma. A finire per primo nel mirino del ds è stato Izzo, per cui la società granata ha immediatamente posto il veto. Ma se il napoletano è ritenuto incedibile dal Toro, diversa è la situazione di Kevin Bonifazi.

Il difensore reatino è reduce da un’ottima stagione con la Spal, con cui ha disputato 27 partite segnando due gol, contribuendo alla salvezza ferrarese. Prestazioni che hanno attirato le attenzioni di molti club, a partire dal Milan alla Fiorentina, oltre alla Spal che sarebbe ben disposta a trattenerlo. Il Toro è pronto a riportarlo alla base, ma spetterà poi a Mazzarri deciderne il futuro. La linea difensiva è certamente il reparto più profondo e completo della squadra granata, dove la concorrenza è folta e agguerritissima. Il prossimo riscatto di Djidji dal Nantes porterà infatti alla conferma del blocco titolare di questa stagione con Izzo e Nkoulou. Dopo la splendida seconda parte di stagione giocata a Bologna tornerà alla base Lyanco, su cui Mazzarri è pronto a puntare con decisione. Inoltre fa parte della rosa Bremer, che ha chiuso bene il campionato. A completare il reparto potrebbe essere uno tra i primavera Ferigra e Singo, oppure Buongiorno, reduce da un buon torneo a Carpi. Per questo Bonifazi, che vorrebbe giocare con continuità, potrebbe essere sacrificato al migliore offerente, e anche la Roma, in caso di proposta molto allettante potrebbe essere in corsa. Nonostante il caso Petrachi.