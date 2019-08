Toro, è Fares l’obiettivo principale per la fascia sinistra

Dopo il superamento del turno preliminare in Europa, il Toro è pronto a completare la rosa, l’obiettivo principale sulla sinistra è Fares

Il Toro guarda a Ferrara, e pensa ad uno scambio con la Spal Fares – Bonifazi per colmare la propria lacuna sulla sinistra. La società emiliana vorrebbe fortemente riportare alla corte di Semplici il difensore reatino dopo l’ottima stagione disputata, e i granata fanno su perno su questo per tentare di ottenere in cambio l’algerino. Dopo la cessione di Lazzari alla Lazio, Fares viene infatti reputato incedibile, ma la necessità della Spal di trovare un centrale all’altezza potrebbe cambiare le cose.

Nel Toro Bonifazi è chiuso da Nkoulou, Izzo, Lyanco e Djidji, e le buone prestazioni di Bremer in Europa rischiano di farlo precipitare in fondo alle gerarchie di Mazzarri. Per questo la società granata è pronta a sacrificarlo sul mercato, in nome di una grande plusvalenza. Il centrale under 21 è valutato da Urbano Cairo 15 milioni, dopo il riscatto ad 11 versato proprio alla Spal poche settimane fa. Dal canto loro gli emiliani non sono disposti a rinunciare a Fares per meno di 20 milioni. La trattativa potrebbe entrare nel vivo nei prossimi giorni. Il Napoli ha infatti tolto dal mercato Mario Rui, nome in cima alla lista dei desideri di Mazzarri, e ora i granata devono trovare rapidamente un’alternativa.

La rosa conta solo Ansaldi e De Silvestri come esterni al momento, in attesa del ritorno dalle vacanze di Aina dopo la Coppa d’Africa. Con un conguaglio e la cessione di Bonifazi il quadro potrebbe completarsi, anche se la fumata bianca appare lontana. Su Bonifazi inoltre ci sono altre società, come Fiorentina e Parma, pronte a offerte importanti per il difensore.