Toro, è Vincenzo Millico il primo vero rinforzo per Mazzarri

Vincenzo Millico trascina la Primavera del Toro nei playoff scudetto, e Mazzarri è pronto a puntare su di lui sin dal ritiro di Bormio

«Anche se non è al 100%, un Millico così me lo tengo stretto». Così, l’allenatore della Primavera del Toro Federico Coppitelli ha commentato la prova dell’enfant prodige granata, che con una doppietta a trascinato il Toro in semifinale scudetto. Le due realizzate ieri con la Fiorentina fanno salire a quota 28 il bottino stagionale dell’attaccante torinese, che sembra essersi definitivamente lasciato alle spalle l’infortunio che ne ha condizionato la parte centrale del campionato.

Finalmente Millico ha ritrovato la forma migliore, e il Toro può tornare a sognare in grande. Prima del problema muscolare della punta infatti la squadra di Coppitelli si era issata sino al primo posto in classifica, e ora lancia la sfida all’Atalanta, prossima rivale. A godere delle imprese del giovane bomber non è solo il tecnico della Primavera, ma l’intera società, a partire da Mazzarri. Il Toro ha infatti blindato Millico con un contratto fino al 2023, e dopo averlo fatto esordire in serie A è pronto ad integrarlo definitivamente in prima squadra.

Millico sarà infatti presente al raduno del prossimo 11 luglio, e due giorni dopo salirà a Bormio per il ritiro con cui granata prepareranno un nuovo assalto all’Europa. Mazzarri lo conosce bene, ma in Valtellina il giovane attaccante potrà dimostrare di essere in grado di essere una risorsa importante anche in serie A. Millico potrebbe non essere l’unico della squadra ancora in corsa per lo scudetto a essere convocato per il ritiro estivo. Lo stesso destino potrebbe riguardare il capitano Ferigra e l’altro centrale Singo, senza dimenticare Gilli, Kone e Adopo.

Ma non è la sola Primavera a regalare soddisfazioni in casa granata. Il futuro della categoria è assicurato dai giovani della Berretti, che oggi a Novarello si giocheranno il titolo nazionale contro l’Inter. L’anno prossimo regalerà però grandi cambiamenti al settore giovanile. Il coordinatore Bava è destinato ad assumere il ruolo di direttore sportivo sostituendo Petrachi, mentre Coppitelli potrebbe spiccare il volo verso il “mondo dei grandi”. Il Frosinone, dove ha già allenato nel settore giovanile, sta infatti pensando a lui per tentare l’immediato ritorno in Serie A.