Toro, ecco quando Mazzarri avrà la squadra al completo

Sono state stabilite tutte le date di rientro dei calciatori del Toro impegnati con le varie Nazionali o che hanno iniziato in ritardo le vacanze

È terminata la prima seduta stagionale del Torino al Filadelfia. Tanti tifosi (quasi 3000) sulle tribune dello stadio a dare il bentornato ai calciatori e a incoraggiarli per una stagione che sarà sicuramente impegnativa.

Intanto Mazzarri ha già un’idea di quando torneranno i calciatori che oggi non erano presenti al Filadelfia (o per impegni con le Nazionali o per le vacanze iniziate in ritardo). Izzo rientrerà il 6 luglio, Sirigu si aggregherà il 10 luglio direttamente a Bormio.

Rincon si aggrega intorno al 25 luglio, Lyanco ha anticipato il rientro tagliando di fatto le ferie e si è presentato oggi. Ola Aina rientrerà nei primi di agosto, mentre Bonifazi a metà luglio. Edera e Parigini non convocati per Bormio. Svelato il ruolo di Moretti: sarà collaboratore tecnico (lavorerà con Mazzarri).