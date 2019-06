Toro in Europa League, Rincon: «Ecco cosa son disposto a fare»

Il centrocampista venezuelano del Toro, Tomas Rincon, ha commentato l’ingresso dei granata in Europa League

Intervistato ai microfoni di Tuttomercatoweb, il centrocampista venezuelano del Toro, Tomas Rincon, ha commentato così l’ingresso dei granata in Europa League. Ecco le sue parole: «Toro in Europa? Avevo letto qualcosa prima della gara, aspettavo la notizia ufficiale. Sono molto contento, è un traguardo importante per la nostra società».

«Dobbiamo recuperare le energie per ripartire subito forte in Europa. Abbiamo fatto un campionato di livello e siamo felici per questa opportunità. Cosa son disposto a fare per l’Europa? Mi toglierò sicuramente qualche giorno di vacanza, anche perché Mazzarri sarà un martello al telefono. Adesso però ho bisogno di riposare un po’, perché è stata una stagione lunga e intensa».