Toro, Iago ancora out, giovedì in Ungheria tocca a Zaza

Doppio allenamento domenicale per il Toro, ancora senza Iago Falque, il cui posto nella sfida di ritorno col Debrecen sarà preso da Zaza

Ancora terapie alla caviglia sinistra per Iago Falque, che ieri ha saltato la doppia seduta di allenamento del Toro al Filadelfia. A quattro giorni dalla sfida di ritorno del secondo turno dei preliminari di Europa League si candida quindi per una maglia da titolare Simone Zaza. L’attaccante lucano sta attraversando un ottimo momento di forma, e la gara in Ungheria può rappresentare un’ulteriore possibilità di scalare le gerarchie di mister Walter Mazzarri.

L’allenatore toscano ha varato per quest’anno un modulo più offensivo, che in attesa di rinforzi prevede due trequartisti, a supporto di Belotti. Ma il 3-5-2 della passata stagione non è definitivamente andato in soffitta, come il 3-4-1-2 già visto in queste prime amichevoli. Zaza ha impressionato sin dalle prime uscite, e giovedì al Moccagatta si è procurato tre opportunità da gol in appena 13 minuti di gioco. Il presidente Cairo è entusiasta del suo atteggiamento, ed è convinto che questa sarà la stagione del suo riscatto, dopo un primo anno granata piuttosto deludente. L’intesa con Belotti, in campo e fuori è ottima, e l’ex Valencia potrebbe davvero rivelarsi l’uomo in più dell’annata del Toro.

Il dualismo tra Iago e Zaza potrebbe essere uno dei punti di forza dei granata, in grado di variare assetto tattico a seconda delle necessità. Ma quella che doveva essere la coppia gol in grado di trascinare in orbita il Toro nella passata stagione potrebbe invece essere la vera arma di questa stagione. Lo stesso Mazzarri ha speso parole di elogio per Zaza, che potrebbe davvero essere il vero rinforzo di questa estate dei granata. A Debrecen il lucano avrà un’altra occasione per dimostrare che questo possa essere davvero il suo campionato.