Toro, in Europa League agli spareggi c’è l’esame Wolverhampton: due assist per Cutrone nel 4-0 ai danni del Pyunik

Era scontato, ora è anche ufficiale: sarà il Wolverhampton l’avversaria del Toro nel decisivo turno di spareggi per accedere alla fase a gironi dell’Europa League. I Wolves, infatti, dopo il largo successo dell’andata, si sono imposti 4-0 anche in casa.

E Cutrone ha disputato in campo 73′, durante i quali si è reso protagonista di due assist. Prima il tocco decisivo per Neto, poi quello in favore di Vinagre: manca ancora la rete, ma l’impatto dell’ex Milan può già dirsi importante.