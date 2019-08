Toro, inizia oggi pomeriggio l’operazione Wolverhampton

Questo pomeriggio Walter Mazzarri dirigerà il primo allenamento del Toro in vista della doppia sfida con il Wolverhampton

Dopo un meritato giorno di riposo seguito alla trasferta di Minsk, questo pomeriggio il Toro torna in campo per preparare i match con il Wolverhampton. Walter Mazzarri dirigerà una seduta al Filadelfia, la prima in cui si inizierà a lavorare in maniera specifica alla sfida con i Wolves. Sarà l’opportunità per valutare le condizioni di Izzo, che non ha preso parte al viaggio in Bielorussia, e che certamente giovedì sarà della partita. In attesa di rinforzi dal mercato in corso, il tecnico granata dovrà continuare a lavorare con i giocatori fin qui a sua disposizione. Per fortuna il Toro non dovrà pensare ad altro che alla partita con gli inglesi.

Al contrario il Wolverhampton, che giovedì ha schierato le seconde linee nella gara di ritorno col Pyunik, dovrà affrontare una sfida complicata prima di arrivare a Torino. Lunedì i Wolves affronteranno infatti il Manchester United fra le mura amiche nel monday night di Premier League. Un incontro in cui Nuno Espirito Santos, allenatore del Wolverhampton, non potrà risparmiare i suoi giocatori migliori. Gli arancioneri hanno pareggiato 0-0 la prima di campionato a Leicester, e una sconfitta complicherebbe non poco i piani di una squadra così ambiziosa. Per questo il Toro potrà contare su un piccolo vantaggio nei confronti del Wolverhampton, che arriverà alla sfida i giovedì più stanco ma anche più rodato. A fare la differenza potrebbe essere lo stadio Grande Torino, che si preannuncia tutto esaurito. La febbre per la sfida che vale l’accesso in Europa League è altissima fra i tifosi granata, che sognano di vedere il Toro incornare i lupi inglesi.