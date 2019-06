Toro, Izzo è l’uomo mercato, ma per Cairo non si tocca

La straordinaria stagione di Armando Izzo ha fatto del difensore l’oggetto del desiderio di molti allenatori, ma per il Toro è intoccabile

Armando Izzo è stato protagonista di un campionato fenomenale al suo esordio con la maglia del Toro. 37 partite e 4 gol il suo bottino stagionale, con una continuità di rendimento che gli ha spalancato le porte della Nazionale, convincendo il ct Mancini a concedergli l’esordio in azzurro. Simili prestazioni non hanno però attirato solo le attenzioni del commissario tecnico, il difensore di Scampia è così diventato un vero e proprio uomo mercato.

La prima squadra a mettere gli occhi su Izzo è stata la Roma, che affiderà la ricostruzione all’ormai ex ds del Torino Petrachi. L’ex direttore sportivo granata ha portato il difensore napoletano alla corte di Mazzarri, e ora vorrebbe farne uno dei simboli della nuova squadra capitolina. Izzo ha dimostrato di essere uno degli elementi più affidabili del campionato per una difesa a 3, così anche Conte ha pensato al numero 5 granata. L’Inter deve completare un reparto che al momento conta su De Vrij, Skriniar e Godin, e il napoletano sarebbe perfetto completare la difesa nerazzurra.

Sarà però molto difficile, se non impossibile, convincere Urbano Cairo a privarsi di uno dei propri gioielli. L’intenzione del presidente del Toro infatti è quella di confermare in blocco la squadra di questa stagione, rafforzandola con due o tre innesti in grado di farle compiere il salto di qualità. Izzo fa parte della ristrettissima lista degli intoccabili, in compagnia di Sirigu, Nkoulou, Rincon e Belotti, l’asse portante della squadra di Mazzarri. Solo un’offerta assolutamente fuori mercato potrebbe portare uno di questi calciatori lontano da Torino, e al momento non ne sono arrivate in via dell’Arcivescovado. E il Toro, al momento, non è certo una società che ha bisogno di fare cassa.