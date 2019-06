Toro, la Spagna rivuole Berenguer, Verdi il suo erede

Dopo l’Athletic Bilbao anche il Betis Siviglia piomba su Alex Berenguer, il Toro per sostituirlo sogna il ritorno di Simone Verdi

I giocatori del Toro continuano a essere tra i più ricercati sul mercato. Dopo Sirigu, Izzo e Baselli, finiti nel mirino di Roma, Inter e Napoli, ora il presidente Cairo deve fronteggiare le offerte spagnole per Berenguer. L’esterno di Pamplona, già cercato dall’Athletic Bilbao, ora è uno dei principali obiettivi del Betis Siviglia. L’ex Osasuna, al contrario di molti compagni, non figura nella lista degli incedibili di Cairo, che per 12 milioni di euro è pronto a lasciarlo tornare in patria. Una cifra esagerata per l’Athletic Bilbao, a cui costerebbe addirittura un milione e mezzo in più a causa della clausola che l’Osasuna ha voluto inserire nel contratto di vendita. Il Betis sarebbe invece pronto ad accontentare le richieste del Toro per Berenguer, per regalare l’ala al neo allenatore Rubi.

In inverno Mazzarri si era opposto alla partenza dell’esterno, già corteggiato dal Betis, ma ora la situazione è differente. Perché nel caso di cessione di Berenguer il Toro ha già individuato il sostituto in Simone Verdi. L’attaccante di Broni è già stato in granata, e viene ritenuto il partner ideale per capitan Belotti. L’operazione non è semplice, perché il Napoli ha pagato al Bologna circa 25 milioni per Verdi, e non è disposto a mettere a bilancio una minus valenza. A favorire il Toro c’è però la volontà del giocatore, che vorrebbe riavvicinarsi a casa e soprattutto avere maggiori garanzie di giocare con continuità. Il Toro in questo senso sarebbe una soluzione ideale, ma la trattativa non si prospetta assolutamente semplice.