Toro, l’imbattibilità casalinga in Europa si ferma a quota 13

La sconfitta con il Wolverhampton, interrompe la striscia di imbattibilità interna del Toro in Europa, che durava dal settembre 1993

Il Toro crolla davanti al proprio pubblico, e chiude una striscia positiva in Europa lunga 26 anni, e fatta di 13 partite. In questo quarto di lustro i granata non hanno frequentato molto le coppe continentali, ma davanti al proprio pubblico hanno sempre sfoderato prestazioni ineccepibili, soprattutto dal punto di vista difensivo. Per ritrovare il Toro sconfitto in casa in Europa bisogna infatti tornare al 29 settembre 1993. Dopo la vittoria in Norvegia per 2-0 contro il LillestrØm nel promo turno di Coppa delle Coppe, i granata vennero superati 2-1 in casa. Un risultato condizionato dal risultato dell’andata, con i granata che chiusero il primo tempo in vantaggio grazie ad un gol di Silenzi. Poi credendo di aver chiuso la pratica, sottovalutarono gli avversari, che grazie ad un’autorete di Sinigaglia e al gol di Mjelde sfiorarono l’impresa.

Da allora sono arrivate dieci vittorie e tre pareggi, con ben 25 gol realizzati e soli 4 subiti, con ben undici partite concluse con la rete imbattuta. Solo Aberdeen, sconfitto 3-2, e Bilbao, che pareggiò per 2-2, sono infatti riusciti in questo lasso di tempo a far gol al Toro, che mai aveva subito tre reti come ieri sera. Le gare riguardano Coppa delle Coppe, Coppa Intertoto ed Europa League. Tra gli avversari anche squadre di livello, come Arsenal, Villareal, Athletic Bilbao e Zenit San Pietroburgo. Ora al Toro servirà un’impresa da ricordare, più grande ancora di quella fatta proprio nei Paesi Baschi, quando contro ogni pronostico i granata espugnarono il San Mames. Allora il punteggio di 3-2 fu ampiamente sufficiente, ora garantirebbe al massimo supplementari e poi i rigori. Belotti e compagni dovranno quindi fare di meglio, oppure il sogno Europeo finirà ancor prima di cominciare.