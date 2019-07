Il centrocampista del Toro, Sasa Lukic, non è stato convocato per la partita di ritorno contro il Debrecen: il motivo

Brutte notizie in casa Toro. Oltre all’infortunio di Iago Falque alla caviglia e a quello di Lyanco al muscolo semi-membranoso della coscia sinistra, si aggiunge anche Sasa Lukic alla lista dei non convocati per la sfida di ritorno contro il Debrecen.

Il calciatore serbo resta infatti a Torino a causa di un otite. Mazzarri opterà dunque per Berenguer dietro Zaza e Belotti in attacco.