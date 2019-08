Toro, Mazzarri pronto a lanciare Millico anche in Europa

Oggi il Toro a Debrecen senza Iago Falque: per sostituire lo spagnolo mister Mazzarri pensa anche al giovane bomber Millico

«Al posto di Iago Falque giocherà uno tra Rincon, Zaza e Millico». Con queste parole Walter Mazzarri al Nagyerdei Stadion di Debrecen ha stupito tutti i presenti. Il tecnico livornese ha messo sullo stesso piano sue giocatori di grande esperienza, europea ed internazionale, e il miglior prospetto del vivaio del Toro. Rincon e Zaza partono decisamente in vantaggio per una maglia da titolare questa sera alle 18.30, ma le parole di Mazzarri risuonano come una vera e propria investitura per il talentuoso attaccante.

Millico ha chiuso la scorsa stagione con 29 reti in 28 presenze con la Primavera del Toro, aggiungendo l’esordio in serie A. La società avrebbe potuto cederlo in prestito in categorie inferiori per permettergli di fare esperienza, invece ha deciso di puntare sul suo talento. La svolta tattica di Mazzarri, passato al 3-4-3, apre nuovi scenari per Millico, con un modulo che pare studiato apposta per esaltarne le qualità. Il probabile arrivo in granata di un trequartista con qualità molto simile, come Verdi, potrebbe cambiare il destino del capocannoniere dello scorso campionato primavera, che intanto stasera a Debrecen potrà rafforzare la propria posizione. Se ipotizzare un esordio dal primo minuto è complicato, è invece probabile che Millico possa fare il proprio esordio nelle competizioni europee nella ripresa. Una buona prova potrebbe davvero aprire nuovi scenari per l’attaccante , nel cui talento il Toro crede molto fortemente.