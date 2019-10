Toro, Mazzarri può sorridere: Ola Aina torna in gruppo

Buone notizie dall’allenamento odierno del Toro per Walter Mazzarri: Ola Aina è tornato ad allenarsi in gruppo

«Ripresa della preparazione per il Torino al Filadelfia con una sessione pomeridiana in vista della partita di domenica, 20 ottobre contro l’Udinese. Ola Aina ha svolto l’intero lavoro insieme ai compagni. Domani in calendario una doppia sessione al Filadelfia.»