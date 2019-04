Toro, Meitè sbaglia una didascalia sui social: De Silvestri ironizza – FOTO

Toro, Meitè festeggia la vittoria sul Genoa con un post sui social: De Silvestri subito ci scherza su – FOTO

Clima disteso in casa Toro. La squadra di Mazzarri si rilancia per la conquista di un posto in Europa, con il tecnico toscano che sogna di regalare la Champions ai suoi tifosi. Il gruppo è unito e si evince anche da piccole cose.

Meitè, infatti, ha postato una foto su Instagram con la didascalia: «+3 Davanti così», scatenando subito la reazione di De Silvestri. Il difensore del Toro, neo laureato, ci ha subito scherzato su, commentando: «Tutti davanti».