Toro, che atmosfera fuori dallo stadio! I tifosi accolgono così la squadra – VIDEO

Ad un’ora dall’inizio di Toro-Milan, il clima è già rovente fuori dallo stadio: i tifosi granata hanno applaudito e incitato la squadra – VIDEO

L’atmosfera fuori lo stadio Olimpico Grande Torino è quella delle grandi occasioni. Dopo la giornata di ieri, nella quale circa 700 tifosi sono andati ad applaudire la squadra fuori un Hotel di Torino, la stessa cosa si è ripetuta quest’oggi. A

poche ore prima dal fischio d’inizio del match tra Torino e Milan, match che vale la stagione per entrambe le squadre, i tifosi granata hanno accolto nel migliore dei modi l’arrivo del bus granata. Sono partiti cori ed incitamenti nei confronti del bus che è rimasto addirittura bloccato in via Filadelfia.