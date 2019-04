Toro, che entusiasmo! La carica della Maratona attraverso un comunicato: «Uniti per un sogno chiamato Europa»

Nessuno, ad inizio stagione, avrebbe pensato che – a cinque turni dalla fine del campionato – la sfida in calendario tra Torino e Milan potesse avere un simile peso. Quello, di fatto, dello spareggio con vista sull’Europa. E che si tratti di Europa League o di Champions League è ancora tutto da stabilire. Un’occasione che in casa granata non capitava da anni, uno scenario che ha scatenato l’entusiasmo dei tifosi.

A partire dalla frangia più calda, quella della Curva Maratona. Che nella giornata di ieri diffuso un comunicato nel quale si esorta il popolo granata a dare un segnale tangibile del proprio sostegno ai giocatori fin dalla vigilia della gara. Ovvero fin da domani. «La Nostra Storia ci ha insegnato a non mollare mai davanti le sfide più importanti – si legge nella nota –. Ora i ragazzi hanno bisogno di noi! Domenica sera con il Milan è una partita fondamentale per un sogno chiamato Europa. E allora facciamo sentire il nostro sostegno ai ragazzi ritrovandoci, sabato 27 aprile alle 17.30, davanti all’Hotel Doubletree by Hilton Turin Lingotto, via Nizza 230. Tutti insieme, uniti e compatti come un pugno. Forza Toro, sempre».

Per suonare la carica, per infiammare l’ambiente a cinque giornate da un traguardo impensabile soltanto fino a pochi mesi fa. Poi starà ai giocatori scendere in campo al Grande Torino e sfatare il tabù Milan. Per continuare a coltivare quel grande sogno chiamato Europa.