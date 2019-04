Toro, la sfida col Milan è decisiva: si punta tutto sul recupero di Iago Falque

Torino-Milan sarò un vero e proprio scontro diretto per la Champions: i granata puntano tutto sul ritorno di Iago Falque

Il Toro si avvicina alla sfida contro il Milan nel migliore dei modi. La vittoria contro il Genoa ha spinto la squadra di Mazzarri a 3 punti dal quarto posto valido per la Champions League. Per i granata sarebbe un traguardo storico e inimmaginabile ad inizio campionato. In caso di successo contro i rossoneri, il Toro agguanterebbe in classifica proprio la squadra di Gattuso.

La sfida di domenica prossima risulta esser perciò una delle più importanti degli ultimi anni per i granata. Per tale motivo, le defezioni di Baselli, N’Koulou e Zaza potrebbero spingere al ritorno prima del previsto di Iago Falque. Il centravanti del toro è attualmente infortunato, ma sta facendo il possibile per esserci domenica sera partendo dalla panchina. Lo spagnolo potrebbe dunque esser l’arma in più che serve alla squadra di Mazzarri.