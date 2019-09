Toro, per sognare è indispensabile recuperare Nicolas Nkoulou

L’arrivo di Verdi innalza non poco la qualità del Toro, ma i granata aspettano le scuse di Nkoulou, indispensabile per sognare in grande

Con Simone Verdi, acquisto più costoso della storia granata, fortemente voluto da Mazzarri, ora il Toro può tornare a sognare l’Europa. Per coltivare ambizioni ancora più grandi la società del presidente Cairo deve però risolvere la grana Nkoulou. Il difensore camerunese, che ha chiesto la cessione e ha cercato di forzare la situazione rifiutandosi di scendere in campo, non è stato accontentato. Da quando ha scelto di non indossare più la maglia granata, alla prima di campionato col Sassuolo, Nkoulou si è allenato a parte. La società ha deciso di usare il pugno duro, e finché non arriveranno le scuse, per il leone indomabile non ci sarà più spazio.

Ora a mercato chiuso, si attendono le reazioni del difensore centrale. Un muro contro muro nuocerebbe a tutti. Il Toro perderebbe il suo miglior difensore, e vedrebbe svalutarsi un capitale importante. Nkoulou rischia di non giocare per mesi, finendo nel dimenticatoio anche per gli altri direttori sportivi. Il presidente Cairo è però stato chiaro, o il giocatore si scuserà pubblicamente con compagni, società e tifosi, o resterà ai margini del gruppo. Nkoulou è quindi padrone del proprio destino, ed in parte di quello del Toro. Con lui al centro della difesa Mazzarri ha costruito un girone di ritorno da record, e senza la solidità del reparto non può essere la stessa. I prossimi giorni saranno decisivi, e se tutto andrà come il buon senso fa credere, allora i granata si ritroveranno ancora più forti, e la burrasca estiva sarà solo un ricordo. Brutto, che forse è costato l’Europa.