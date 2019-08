Toro, pranzo con il fiato sospeso per l’ultimo sorteggio di Europa League

Il Toro deve ancora affrontare lo Shakhtyor Soligorsk, ma oggi alle 13.30 conoscerà l’avversario dell’eventuale playoff di Europa League

Tra il Toro e la finale dei preliminari di Europa League ci sono i bielorussi dello Shakhtyor Soligorsk, ma oggi i granata conosceranno il nome della sfida che in caso di passaggio del turno varrebbe l’accesso alla fase a gironi della competizione. I granata non sono stati fortunati, e partono da una posizione di oggettivo svantaggio. La società di Urbano Cairo infatti non è inserita nell’urna delle teste di serie, e rischia di affrontare avversarie molto pericolose nel doppio confronto che può indirizzare un’intera stagione.

Il rischio è infatti quello di doversi confrontare con Wolverhampton, Steaua Bucarest, Legia Varsavia o Psv Eindhoven. Coefficiente Uefa e sorte complicano il cammino del Toro verso il sogno europeo, ma anche dopo il verdetto dell’urna di Nyon non sarà detta l’ultima parole. Se gli uomini di Mazzarri devono infatti ancora superare il tutt’altro che invalicabile ostacolo bielorusso, lo stesso può dirsi per le rivali.

Wolverhampton e Psv, le avversarie più ostiche, sono attese rispettivamente dagli armeni del Pyunik e dai norvegesi dell’Haugesund. Il Legia Varsavia dovrà vedersela con i pericolosi greci dell’Atromitos, mentre lo Steaua, l’avversaria più abbordabile, giocherà con i cechi del Mlada Boleslav. Tutte gare dal pronostico segnato, ma in Europa i ribaltoni sono all’ordine del giorno. Il Toro dovrà quindi superare innanzitutto lo Shakhtyor, e solo successivamente pensare al turno che vale l’accesso alla fase a gironi. Sperando che a pranzo la dea bendata getti uno sguardo benevolo verso Belotti e compagni.