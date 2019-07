Toro, prima gara di Europa League al Moccagatta di Alessandria 

Il Toro molto probabilmente giocherà la prima gara di andata di Europa League al Moccagatta di Alessandria

Brutte notizie per il Toro in Europa League. Infatti, secondo le nostre indiscrezioni, giocherà la prima gara di andata del secondo turno preliminare di Europa League lontano da Torino. Lo stadio Olimpico non sarà infatti disponibile fino al primo agosto a causa di alcuni lavori sul terreno di gioco.

Per questo motivo la società avrebbe chiesto dapprima lo scambio andata/ritorno alla Uefa, e successivamente, una volta arrivato il “no” dai vertici europei, avrebbe chiesto il campo a Sassuolo e Udinese. Tuttavia, a causa del rifiuto di entrambe le società, i granata avrebbero scelto il Moccagatta di Alessandria per giocare la competizione. Saranno però disponibili solamente 2.000 posti.