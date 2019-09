Toro, prime prove d’intesa per la coppia Belotti Verdi

Con il rientro degli azzurri al Filadelfia, ieri sono iniziate le prove d’intesa tra Verdi e Belotti, nuova coppia offensiva granata

Primo allenamento insieme al Filadelfia e subito prove di intesa tra Andrea Belotti e Simone Verdi. Con il ritorno degli azzurri, l’allenatore del Toro Mazzarri ieri ha potuto vedere all’opera insieme l’ultimo arrivato con il capitano granata. Per la prima volta il Gallo e quella che il presidente Cairo ha definito la ciliegina sulla torta hanno potuto giocare insieme, cercando un feeling che solo il tempo potrà affinare.

Ma per la prima volta in stagione Walter Mazzarri potrà contare sull’intero reparto offensivo a sua disposizione. A partire dalla gara con il Lecce infatti il tecnico toscano potrà scegliere a chi affidarsi in attacco, e soprattutto avrà anche in panchina giocatori in grado di cambiare la partita. Con il rientro di Iago Falque e Simone Zaza infatti, per completare l’undici di partenza non ci sarà che l’imbarazzo della scelta.

Difficile che già lunedì sera Verdi possa fare il proprio esordio dal primo minuto, ma un suo esordio a partita in corso è più che probabile. Intanto Mazzarri dovrà valutare con quale formula schierare il proprio attacco. Se Verdi e Belotti paiono certi di un posto nella formazione titolare dalle prossime settimane, Berenguer, Iago e Zaza si contendono l’ultimo posto a disposizione. Con uno dei due spagnoli il Toro tornerebbe al 3-4-3 a lungo provato durante il ritiro di Bormio, mentre con l’attaccante lucano si potrebbe rivedere il 3-4-1-2, con Verdi alle spalle delle due punte.