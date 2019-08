Toro, il programma delle amichevoli delle giovanili: le date

Tramite un comunicato ufficiale, il Toro ha annunciato il programma dei raduni e delle amichevoli delle giovanili: tutte le date

Nella giornata di oggi, allo stadio Olimpico Grande Torino, si sono ritrovate insieme al neo responsabile del settore giovanile, Andrea Fabbrini, le formazioni dell’Under 18 e Under 17 prima della partenza per i rititi. Ecco il programma completo delle altre giovanili e delle relative amichevoli:

Under 18:

La squadra di Massimiliano Capriolo è partita per il raduno che si svolgerà a Cantalupa (TO) dal 5 al 14 agosto. In programma un’amichevole il 13 agosto contro la Pianese.

Under 17:

L’Under 17 del neo-tecnico Franco Semioli terrà invece il proprio ritiro a Salice D’Ulzio (TO) dal 5 al 14 agosto. Per i granata è prevista un’amichevole il 13 agosto contro il Bra ed una contro l’Unione Valsusa a Bussoleno (TO) il 14 agosto.

Under 16 e Under 15:

Le due formazioni allenate rispettivamente da Christian Fioratti e Andrea Menghini svolgeranno il loro ritiro a Cantalupa (TO) dal 16 al 24 agosto. Avversari e date delle amichevoli verranno comunicati in seguito.

Under 14:

Infine, l’Under 14A allenata da Andrea Fabio De Martini a l’Under 14B del tecnico Antonio Zaza si raduneranno al c.s. “Bacigalupo” di Torino.