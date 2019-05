Toro, settimo posto da blindare: con la Lazio ci sono 5 i milioni in palio

Il Torino cercherà di chiudere il campionato davanti alla Lazio al settimo posto in classifica: il piazzamento porta ben 5 milioni in più

Torino–Lazio non sarà una gara priva di significato. L’ultima partita di campionato non sarà sicuramente più importante per un posto in Europa, ma potrà portare in casa granata ben 5 milioni di euro in più.

La differenza economica nella ripartizione dei diritti tv tra il settimo e l’ottavo posto è infatti stimabile intorno ai 5 milioni. Attualmente il Toro, settimo in classifica, guadagnerebbe circa 60 milioni, ma piazzandosi più avanti arriverebbe fino a 65.