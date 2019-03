Toro, il momento d’oro di Salvatore Sirigu: record con i granata, la fascia di capitano in Nazionale e il ricordo per Astori – FOTO

La stagione di Salvatore Sirigu è da incorniciare: 13 clean sheet tra Toro e Nazionale, e una serie di record battuti a difesa della porta granata. Sirigu, nella partita tra Italia e Liechtenstein, ha giocato titolare. Ha anche indossato la fascia da capitano come solo altri 4 granata prima di lui: Adolfo Baloncieri, Valentino Mazzola, Pietro Ferraris, Riccardo Carapellese.

Il portierone sardo vivrà un momento speciale domenica, nella partita tra Fiorentina e Torino, per la grande amicizia che lo legava a Davide Astori. I due, in Nazionale, hanno vissuto insieme la Confederations Cup del 2013 in Brasile, instaurando un grande rapporto di affetto.