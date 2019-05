Da Superga al sogno Champions fino al Robaldo: il filo granata che unisce passato, presente e futuro del Toro

Una settimana così non si scorda facilmente. Perché il ricordo del Grande Torino, che si celebra con emozione e commozione ogni anno, resta inevitabilmente scolpito nella pietra. A maggior ragione se l’occasione è il 70° anniversario da quel maledetto pomeriggio di mercoledì 4 maggio 1949. Altrettanto se, per di più, casca nella settimana che vede i granata – come non accadeva da tempo – ringhiare in campo alla ricerca di un posto sull’ambito palcoscenico europeo.

Un filo rosso, anzi granata, che unisce il glorioso passato all’ambizioso presente della società di via dell’Arcivescovado. Fino ad arrivare ad un futuro che, da Cairo in giù, tutti si augurano luminoso. In questo senso va interpretato l’impegno del club per la nascita del Robaldo, il polo unico che riunirà l’intero settore giovanile granata. Tema di cui si è proficuamente parlato oggi in Comune, durante le celebrazioni istituzionali degli Invincibili, e che ha visto la sindaca Appendino confermare che «gli atti sono definitivi e già approvati». Così quel prezioso filo granata lega, ogni giorno di più, il passato al futuro di uno dei sodalizi più prestigiosi d’Italia.