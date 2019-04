Toro, febbre da Europa: l’entusiasmo dei tifosi sotto la sede del ritiro alla vigilia della sfida al Milan – VIDEO

Sale la febbre da Europa a Torino e, a quanto pare, è anche molto contagiosa. Perché sono addirittura 700 circa i tifosi che, alla vigilia della sfida al Milan che può valere un pezzo d’Europa, hanno preso d’assedio il ritiro della squadra granata. Per far sentire ai giocatori tutto il proprio sostegno e la propria carica in vista del posticipo contro i rossoneri di domani sera.

I tifosi hanno atteso il pullman della squadra di ritorno dalla rifinitura del Filadelfia, per avvolgerlo in un coinvolgente abbraccio. A suon di cori e fumogeni, innanzitutto. Un tracimante entusiasmo che ha di fatto bloccato il mezzo della squadra, che ha impiegato circa mezz’ora a percorrere l’ultimo tratto di strada per poi fermarsi a poche decine di metri dalla meta. Lì, uno ad uno, i giocatori sono scesi per strada percorrendo una sorta di “passerella” tra due ali di folla. Tra i più acclamati Belotti, Izzo e naturalmente Moretti.