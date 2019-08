Toro verso l’impresa inglese senza Cristian Ansaldi

In attesa dell’esito degli esami medici, sembra da escludere la presenza di Cristian Ansaldi per la prossima sfida di Europa League

Cristian Ansaldi ha lasciato lo stadio dopo la sfida del Sassuolo in stampelle. Il terzino argentino del Toro ha accusato un problema muscolare al flessore della coscia destra, che lo ha costretto ad abbandonare il campo nell’intervallo. Nei prossimi giorni Ansaldi sosterrà gli esami strumentali per stabilire l’entità dell’infortunio, ma la presenza dell’esterno nella difficile trasferta inglese di Europa League pare assolutamente da escludere. Mazzarri perde così uno degli elementi più in forma della squadra, determinante in queste prime partite stagionali per la squadra granata.

Nelle sei partite fin qui disputate, Cristian Ansaldi è sempre stato titolare, realizzando una rete e fornendo quattro assist. Negli ultimi giorni l’argentino è stato determinante in occasione delle prime marcature del Toro, sia col Wolverhampton che col Sassuolo, scodellando in area molti altri palloni deliziosi per i compagni. Il suo posto verrà preso giovedì da Ola Aina, che lo ha già sostituito a gara in corso nelle ultime due occasioni. Il nigeriano dovrà fermare lo spagnolo Traoré, vera e propria spina nel fianco nella gara d’andata.

Se l’infortunio di Ansaldi lo dovesse tenere fuori dal rettangolo verde a lungo, il Toro non potrebbe inoltre più perdere tempo sul mercato. I granata sono alla ricerca di un esterno sinistro da diverse settimane, e l’assenza dell’argentino renderebbe ancor più grave questa lacuna. L’Inter ha per ora respinto la richiesta di prestito per Dimarco, la cui alternativa è rappresentata al momento dall’olandese Ouwejan dell’Az Alkmaar.