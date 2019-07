Toro, vicinissima la chiusura con il Napoli per Simone Verdi

Scatto decisivo del Toro per Simone Verdi, l’accordo con il Napoli per il trequartista può arrivare già nei prossimi giorni

Il mercato del Toro si avvicina ad una svolta ed Urbano Cairo è pronto a regalare a Walter Mazzarri il primo rinforzo, Simone Verdi del Napoli. La volontà del giocatore sta determinando l’esito positivo della trattativa per i granata, ai danni della Sampdoria. I blucerchiati avevano infatti presentato un’offerta migliore per il Napoli, accettando di versare ai partenopei una percentuale su una eventuale rivendita, clausola sempre negata invece dal Toro. Il trequartista pavese però non ha mai fatto mistero di voler tornare a Torino, dove ha già militato ad inizio carriera. Verdi è il primo nome della lista presentata da Mazzarri a Cairo e al ds Bava, il giocatore su cui improntare il 3-4-3 con cui i granata affronteranno la stagione.

«Cerchiamo un esterno di piede destro che giochi a sinistra». Queste le parole del presidente del Toro alla presentazione del calendario di Serie A, identikit che corrisponde esattamente a Verdi. Cairo ha così alzato a 21 milioni l’offerta al Napoli per il ventisettenne, a fronte di una richiesta iniziale di 25. La volontà di Verdi di sposare il progetto granata, con la possibilità di affrontare l’Europa League, ha poi fatto la differenza, sbloccando la situazione. Il procuratore Donato Orgnoni è volato ieri in Inghilterra per chiudere il trasferimento di Cutrone al Wolverhampton, ma già oggi tornerà in Italia. Lo aspetta il Toro, con cui entro domani si incontrerà per chiudere il trasferimento. Verdi firmerà un contratto fino al 2024, con ingaggio vicino al tetto salariale granata, per la felicità di Walter Mazzarri.