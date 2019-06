Torreira Milan: perché è perfetto per la squadra che ha in mente Giampaolo

Lucas Torreira sarebbe un innesto di grande livello per il Milan. Giampaolo ha dimostrato di saperlo sfruttare alla grande

Si dice che uno degli obiettivi del nuovo Milan di Giampaolo sia Lucas Torreira, con l’uruguagio che ritroverebbe così l’allenatore che lo ha consacrato ai tempi della Sampdoria.

Oltre ad avere un’ottima tecnica, l’attuale giocatore dell’Arsenal ha doti difensive impressionanti: senso della posizione che si abbina a una grande efficacia nei contrasti. Considerando che Giampaolo vuole aggredire in avanti, uno come Torreira è in grado di alzare l’altezza del pressing.