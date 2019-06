Torres dopo il ritiro: «Tornerò all’Atletico, ma a una condizione»

Torres si ritira dal calcio, ma apre a un futuro ritorno all’Atletico Madrid. Il campione iberico detta le condizioni

Fernando Torres, recentemente ritiratosi dal calcio, si confessa in un’intervista ad As.

L’ex attaccante detta le condizioni di un ritorno all’Atletico: «Io e l’Atletico ci incontreremo di nuovo, è inevitabile. Ho bisogno di formarmi, dovrò essere preparato. Non voglio tornare nel club per diventare un portavoce o un punto d’unione tra i giocatori e la società. Non tornerei mai per una posizione nella quale non potrei fare niente».