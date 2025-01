Tottenham, la panchina di Postecoglou adesso traballa: decisivo il derby con l’Arsenal?

Tottenham in crisi, finita la luna di miele con Ange Postecoglou: il tecnico australiano adesso è a rischio: derby con l’Arsenal decisivo?

Una stagione molto negativa per il Tottenham in Premier League: gli Spurs hanno vinto appena 10 partite su 20 fino ad ora e la luna di miele con Ange Postecoglou si è conclusa. Il tecnico la scorsa stagione aveva ricevuto molte lodi per lo stile di gioco offensivo – il Tottenham è ancora la seconda squadra per numero di gol fatti dopo il Liverpool – e lo stile informale nella comunicazione, ma proprio su questo punto, insieme ai risultati, sta raccogliendo molte critiche per l’approccio lamentoso nelle interviste post partita.

Come riportato da Tuttosport però, la crisi in campionato non sembra influire sugli altri fronti: gli Spurs sono in semifinale di Coppa di Lega, si apprestano a debuttare in FA Cup contro i semi professionisti del Tamworth e in Europa League sono in una ottima posizione a due giornate dalla fine del girone unico. In parte regge anche l’alibi delle assenze, con ben 10 giocatori fuori per infortuni di breve e medio termine, tra i quali gli Azzurri Vicario e Udogie. Il dodicesimo posto però non piace alla dirigenza e la sensazione è che il derby con l’Arsenal possa essere decisivo per scoprire il futuro del tecnico australiano.