Tottenham, ecco lo ‘speciale’ sostituto di Pochettino

Tottenham, sembra oramai arrivata al capolinea l’esperienza di Pochettino sulla panchina degli Spurs: ecco il sostituto

Mauricio Pochettino sembra oramai arrivato al termine del suo rapporto con il Tottenham. Ad aggravare tutto la clamorosa sconfitta casalinga contro il Bayern Monaco, arrivata con il risultato di 2-7.

Secondo il quotidiano inglese The Sun, il Tottenham avrebbe già contattato il suo sostituto: si tratterebbe di Jose Mourinho. Lo Special One, stando a quanto sostiene il quotidiano inglese, sarebbe pronto al ritorno in panchina.