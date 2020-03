Tottenham eliminato dalla Champions: Mourinho viene consolato dal giornalista… – VIDEO

Il Tottenham è uscito dalla Champions dopo il netto 3-0 subito contro il Lipsia: Josè Mourinho riceve la consolazione di un giornalista

Il Tottenham è uscito malamente dalla Champions League subendo una pesante sconfitta in casa del Lipsia. Josè Mourinho in conferenza stampa ha commentato amareggiato il risultato appellandosi alle importanti assenze tra gli Spurs.

A fine conferenza lo Special One è stato avvicinato ad un giornalista lì presente che l’ha rassicurato che la stagione andrà bene per lui e per la squadra. In questo difficile periodo ogni aiuto per Mourinho è importante.