Tottenham, Eriksen e le sue grandi doti balistiche

Tra le molte qualità di Eriksen, l’asso del Tottenham un grandissimo tiro da lontano. Numeri da record nell’ultima Premier

Il futuro di Christian Eriksen al Tottenham è sempre più incerto. Non è da escludere rimanga per poter andare via a parametro zero il prossimo anno. Oltre alle sue grandi qualità in rifinitura e impostazione, il danese è eccezionale nel tiro dalla distanza (anche col sinistro).

Basti penare che nell’ultima Premier League è stato il giocatore che ha segnato più gol con conclusioni da fuori area. Ben 6 (5 di questi su azione). In particolare, è eccezionale la capacità di dare forza al pallone anche con poca rincorsa