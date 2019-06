Tottenham, Eriksen: il danese è il principale rifinitore Spurs

Eriksen è forse il giocatore principale del Tottenham. I numeri esprimono bene quanto il danese sia cruciale per gli Spurs

In una stagione in cui si è stati per tanto tempo orfano di Kane, il Tottenham si è aggrappato alla classe di Christian Eriksen. Buona parte delle possibilità degli Spurs di alzare la Champions passano dall’ex Ajax.

Eriksen è il giocatore del Tottenham che con più frequenza manda in gol i compagni. Oltre a 10 gol segnati, ben 16 assist totali tra Premier League e Champions. Impressionante media di 0.4 assist ogni 90′.