Tottenham Eriksen, Pochettino apre alla cessione: «Non so se resta»

L’allenatore del Tottenham, Mauricio Pochettino, ha aperto alla cessione di Christian Eriksen nel corso della conferenza stampa odierna

Alla vigilia del match contro il Manchester City, l’allenatore del Tottenham, Mauricio Pochettino, ha aperto alla possibile cessione di Christian Eriksen. Ecco le sue parole in conferenza stampa riportate da Sky Sport: «Non so cosa accadrà di qui alla fine del mercato. Non so se resterà, il mio ruolo di allenatore non comprende questo. Io sono qui per aiutare e potenziare i miei giocatori fino a quando non decidono di intraprendere un altro percorso nella loro carriera. Il nostro rapporto è professionale, non così personale da conoscere queste cose».

«Se Eriksen sarà schierato o meno nel match contro il City? Vedremo, solo undici possono giocare. Sono contento di quello che ha fatto nella scorsa stagione e dei suoi allenamenti. Ciò che riguarda la sua situazione contrattuale per me non è importante».