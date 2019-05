L’ex attaccante bianconero Llorente commenta la vittoria del suo Tottenham. E su Lucas Moura…

C’è anche un ex Juve, a commentare la vittoria del Tottenham sull’Ajax. Fernando Llorente, decisivo con gli Spurs nei quarti contro il Manchester City, ha parlato della partita e della finale contro il Liverpool: «arà una finale bellissima, contro una grande squadra come il Liverpool. Due squadre inglesi in finale, è qualcosa di incredibile. Credo nelle seconde opportunità e ora ho la chance di vincere dopo quella finale di Berlino persa con la Juventus insieme».

Ai microfoni di Sky sport, lo spagnolo ha poi parlato della superba tripletta del suo compagno di squadra, Lucas Moura: «ongratulazioni a Lucas Moura, perché ha segnato una tripletta pazzesca che ci ha aiutato a vincere. Sapevamo che se riuscivamo a segnare il primo gol tutto poteva succedere. »