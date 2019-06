Tottenham, fatta per Ndombelè dal Lione: ecco i dettagli

Tottenham, fatta per Ndombelè dal Lione: il centrocampista sarà a disposizione di Pochettino. Ecco le cifre e i dettagli

Grande colpo in entrata per il Tottenham, che continua a rinforzarsi dopo aver raggiunto la finale di Champions League, persa contro il Liverpool. Come riportato da L’Equipe, è fatta per l’acquisto di Ndombelè.

Il centrocampista francese classe 1996 arriverà a titolo definitivo per 72 milioni di euro: 62 in parte fissa, e 10 milioni legati al raggiungimento di alcuni bonus. Forza e capacità di servire assist, queste le doti di Ndombelè.