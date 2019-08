Il Tottenham di Pochettino ha perso in casa col Newcastle. Decisivo un errore difensivo piuttosto grossolano

Dopo l’ottimo pareggio in casa del Manchester City, il Tottenham ha subito un brutto tonfo interno contro il Newcastle. Gli Spurs hanno creato poco sottoporta, non riuscendo a perforare il muro dei rivali.

Inoltre, nel gol del Newcastle, il Tottenham ha effettuato un errore difensivo grossolano, come si può vedere nella slide. Un solo uomo al centro dell’attacco, tuttavia Sanchez è troppo staccato a destra. Si crea un buco in mezzo, con Rose troppo a sinistra che non riesce a essere tempestivo nella diagonale difensiva.