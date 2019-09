Tottenham: il pessimo rendimento di Eriksen

Eriksen è una delle delusioni dell’inizio di stagione del Tottenham. Pure contro l’Olympiacos il talento danese ha fatto molto male

Dopo essere stato un nome caldo in ottica mercato, Eriksen alla fine è rimasto al Tottenham (nonostante la scadenza del contratto nel 2020). Il danese ha però iniziato la stagione in modo parecchio negativo.

All’elenco delle sue brutte partite si aggiunga la trasferta in casa dell’Olympiacos, in cui è stato tra i peggiori in campo. Oltre ai parecchi errori tecnici nella metà campo avversaria, è parso in generale poco reattivo. Un suo errore ha provocato il rigore del pareggio, visto che Eriksen ha perso ingenuamente palla nei pressi dell’area.