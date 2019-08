L’attaccante del Tottenham, Lucas Moura, ha commentato la sconfitta in amichevole nell’ICC contro l’Inter

Il Tottenham, che farà il suo esordio in Premier League settimana prossima, ha perso quest’oggi ai calci di rigore contro l’Inter.

Nel post amichevole nell’ICC, ha commentato la sconfitta l’attaccante degli Spurs Lucas Moura, ecco le sue parole riportate da Sportitalia: «Non è il risultato che volevamo, ma penso che la cosa più importante sia migliorare. Oggi non contava il risultato, dobbiamo lavorare e fare del nostro meglio in vista dell’esordio in campionato di settimana prossima».