Tottenham: Lo Celso è un nuovo giocatore degli Spurs – FOTO

Dopo il mancato accordo per Dybala, il Tottenham si è consolato con Giovani Lo Celso. Il centrocampista argentino abbandona il Betis Siviglia per trasferirsi in Premier League, sponda Spurs.

I londinesi ingaggiano Lo Celso attraverso la formula del prestito con obbligo di riscatto.

We are delighted to announce that we have reached agreement for the season-long loan signing of @LoCelsoGiovani from @RealBetis with an option to make the transfer permanent. #HolaLoCelso ⚪️ #COYS https://t.co/fGEHrQiq8D

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 8, 2019