Ibrahimovic non andrà al Tottenham, l’ha confermato José Mourinho: «Non avrebbe senso né per noi né per lui»

José Mourinho in conferenza stampa ha chiuso le possibilità di vedere Ibrahimovic al Tottenham: «Un fantastico giocatore e un fantastico ragazzo, ma dico che non ci sono possibilità. Abbiamo il miglior attaccante in Inghilterra e più in generale 2-3 fra i migliori attaccanti nel mondo».

«Non avrebbe senso prendere un attaccante della dimensione di Zlatan, un giocatore che comunque potrebbe ancora giocare in tutti i club del mondo. E anche per lui non avrebbe senso arrivare in un club che ha in squadra Harry Kane».